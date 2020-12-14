Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

14.12.2020 09:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:25
Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu ele geçirdi, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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