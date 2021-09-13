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Son dakika! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Son dakika! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 kişinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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