Son dakika... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı
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Son dakika... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Son dakika... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen biri zanlıdan biri tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen biri zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, bir kişinin ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Sarıyer Mahallesi'ndeki ormanlık alana operasyon düzenlendi. Polis ekiplerine tüfekle ateş eden S.D. ile yanındaki eşi T.D. gözaltına alındı.

Bölgede yapılan aramada, ekili halde 625 kök Hint keneviri ile 14 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı
Son dakika... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı
Son dakika... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı
Son dakika... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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