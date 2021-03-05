Son dakika... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Son dakika... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

05.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:11
Son dakika... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Değirmenler Sokakta iki şüphelinin ikametlerinde uyuşturucu bulundurdukları ve sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerle şüpheliler B.K ve E.A arasında kovalamaca yaşandı. Kısa süre sonra yakalanan E.A'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polisten kaçtığı sırada üzerindeki uyuşturucuyu yere atan şüpheli B.K'nin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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