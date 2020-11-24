Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
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Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

24.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:12
Son dakika: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Bir son dakika haberine göre Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen 4 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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