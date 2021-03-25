Son dakika! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine uygulama noktasında çalışma başlattı.
Durdurulan otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı