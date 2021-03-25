Son dakika! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Son dakika! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu
Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine uygulama noktasında çalışma başlattı.

Durdurulan otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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