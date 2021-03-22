Son dakika! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

D.Ş. ve B.Ş'nin ikametinde uyuşturucu madde arama köpeği "Efor"un katılımıyla yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve bu suçta kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç