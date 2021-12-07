Son dakika! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1,5 ton skunk ele geçirildi - Haberler
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Son dakika! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1,5 ton skunk ele geçirildi

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1,5 ton skunk ele geçirildi

Son dakika haberler: Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Arnavutluk'tan deniz yoluyla getirilen 1,5 ton skunk ele geçirildi.

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Arnavutluk'tan deniz yoluyla getirilen 1,5 ton skunk ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutluk'tan deniz yoluyla Muğla'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının desteğiyle düzenlenen operasyonda 1,5 ton skunk ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, 3 tabanca ele geçirildi.

Son dakika! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1,5 ton skunk ele geçirildi

Son dakika! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1,5 ton skunk ele geçirildi

Son dakika! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1,5 ton skunk ele geçirildi

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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