Son Dakika | Muğla'da uyuşturucu operasyonu Son dakika haberi: Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kent girişinde bir aracı durduran ekipler yaptıkları aramada, bagaj kısmındaki çuval içerisinde 9 bin 505 uyuşturucu hap ve 1,22 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Ekipler, otomobildeki şüpheliler M.Y. ve K.E'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA