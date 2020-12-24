Son Dakika | Uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
24.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:10
Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı gözaltına alındı.
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli yakalandı.
Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı