Son dakika... Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın...
15.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:38
Son dakika haberler: Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar verdi.
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç