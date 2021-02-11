Son Dakika | Muğla'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin ölümüyle ilgili dava sürüyor
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Son Dakika | Muğla'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin ölümüyle ilgili dava sürüyor

11.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:42
Son Dakika | Muğla'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin ölümüyle ilgili dava sürüyor

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin aracın sahibinin yeniden yargılandığı davaya devam edildi.

İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin aracın sahibinin yeniden yargılandığı davaya devam edildi.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık midibüs sahibi Bülent Çetindağ Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya dahil olamazken, avukatı hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık avukatı Mustafa Cihat Eken, mütalaaya karşı süre talebinde bulundu.

Müvekkilinin yaşanan kazada kusurunun bulunmadığını iddia eden Eken, "Müvekkilim aracın fren sistemine hiçbir şekilde usulsüz müdahalede bulunmamıştır. Müvekkilim suçsuzdur, tahliyesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı karar için 4 Mart'a erteledi.

Olay

İzmir'in Buca ilçesinden Muğla'nın Marmaris ilçesine gitmek için yola çıkan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubu taşıyan midibüs, 13 Mayıs 2017'de Muğla'nın Ula ilçesi Sakar Geçidi'nden indiği sırada şarampole yuvarlanmıştı.

Yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen kara yoluna düşen araçtaki 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada midibüs sahibi 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer 2 sanık beraat etmişti. Kararı bozan Yargıtay, fren sisteminde yapılan değişikliği bilen kişi olarak araç sahibi sanığın asli kusurlu olduğunu ve cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini belirtmiş, yeniden yargılama için dosyayı Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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