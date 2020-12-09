Son dakika 3. sayfa: Ortaca'da traktör römorku devrildi: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Ortaca'da traktör römorku devrildi: 1 ölü

09.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:17
Son dakika 3. sayfa: Ortaca'da traktör römorku devrildi: 1 ölü

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Okçular Mahallesi'nde, Y. E., yönetimindeki 48 RG 902 plakalı traktörün römorku, su kanalına devrildi. Dursan Kaplan (32) ve Tansu Kaplan (25) römorkun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, Jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makinası yardımıyla devrilen römorkun altında kalan 2 kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri Dursan Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı, Tansu Kaplan hastaneye kaldırıldı. Traktör sürücüsü Y. E., gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Son dakika 3. sayfa: Ortaca'da traktör römorku devrildi: 1 ölü
Son dakika 3. sayfa: Ortaca'da traktör römorku devrildi: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 4 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Demet Özdemir Perihan Savaş Aras Bulut İynemli
Spor Sörloth Samet Aybaba Burak Yılmaz Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Ortaca'da traktör römorku devrildi: 1 ölü - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 17:24:34. #1.15#
title