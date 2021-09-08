Son dakika! Muğla'da sulama kanalına düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Son dakika haber: Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde sulama kanalına düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde sulama kanalına düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çayboyu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde sulama kanalına bir köpeğin düştüğünü fark edenler, hayvanı kendi çabalarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, köpek yavrusunu kuyudan çıkardı.
Battaniyeye sarılan köpek, kurutulduktan sonra salıverildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç