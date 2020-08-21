Son dakika! Muğla'da su kanalına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde su kanalına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
21.08.2020 01:21 | Son Güncelleme: 21.08.2020 01:56
Muğla'nın Fethiye ilçesinde su kanalına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Taşyaka Mahallesi'nde DSİ'ye ait su kanalına düşerek mahsur kalan yavru kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kanalına düşen yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Süt ve su verilen kedi doğal ortamına bırakıldı.
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Kaynak: AA