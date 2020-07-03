Son dakika! Muğla'da silahlı saldırı: 2 ölü Son dakika haberleri: Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Gölköy Mahallesi'ndeki balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu (26), silahlı saldırıya uğradı.

Serdaroğlu olay yerinde, Yanik ise kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA