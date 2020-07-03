Son dakika! Muğla'da silahlı saldırı: 2 ölü
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Son dakika! Muğla'da silahlı saldırı: 2 ölü

Son dakika haberleri: Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Son dakika! Muğla'da silahlı saldırı: 2 ölü
03.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:04

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Gölköy Mahallesi'ndeki balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu (26), silahlı saldırıya uğradı.

Serdaroğlu olay yerinde, Yanik ise kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Manşet

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