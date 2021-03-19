Son dakika... Muğla'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kurşunlu Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında T.K. ve H.D, hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan U,Y, N.A. ve A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç