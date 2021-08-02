Son dakika... Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
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Son dakika... Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

Son dakika... Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal eden ve kaçak ürün satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, sahte içki, kaçak ürünler, tarihi eser niteliğinde objeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, ekipler tarafından 26 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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