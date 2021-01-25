Son Dakika | Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 24 şüpheliye adli işlem

Son dakika habere göre Muğla'da düzenlenen sahte içki, tarihi eser ve kaçak ürün operasyonunda 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki, tarihi eser ve kaçak ürün operasyonunda 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, piyasaya sahte içki üretip, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 272 litre sahte alkol, 57 litre etil alkol, 15 litre metil alkol, 107 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 13 kilogram toz anason, 19 alkol kiti, 6 anason yağı, alkol aroması, 209 bin 200 gümrük kaçağı makaron, 270 bin sahte bandrollü makaron, gümrük kaçağı çok sayıda puro, nargile tütünü, nargile kömürü, 6 bin 480 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 14 sikke, dedektör, 2 ruhsatsız tüfek, tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç