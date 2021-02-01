Son dakika: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Son dakika: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

01.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:12
Son dakika: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, bir miktar sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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