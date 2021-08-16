Son dakika... Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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Son dakika... Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Son dakika... Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal eden ve gümrük kaçağı ürün satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda sahte içki, gümrük kaçağı ürünler ile 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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