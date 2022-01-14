Son dakika... Muğla'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Muğla'nın Milas ilçesinde sahte içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde sahte içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında D.K'nin sahte alkol üretimi yaptığını belirledi.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada 3 litre sahte içki ile 100 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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