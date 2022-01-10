Son dakika! Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika! Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika! Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında ilçede Ş.A'nın sahte alkol üretimi yaptığını belirledi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 23 litre sahte içki ile 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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