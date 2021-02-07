Son dakika! Muğla'da polis memuru trafik kazasında yaralandı
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Son dakika! Muğla'da polis memuru trafik kazasında yaralandı

07.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:32
Son dakika! Muğla'da polis memuru trafik kazasında yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Ula ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Gökova Bölge Trafik İstasyonunda görevli trafik ekibinin bulunduğu 48 A 5937 plakalı araç, Çiçekli Mahallesi Sarnıç Kavşağı mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 48 D 8022 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada polis memuru H.Y. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekibince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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