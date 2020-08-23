Son Dakika | Muğla'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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Son Dakika | Muğla'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri: Muğla'nın Dalaman ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Son Dakika | Muğla'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
23.08.2020 20:51 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:10

Muğla'nın Dalaman ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 ADD 588 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu eski Dalaman Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Sezer Özdamar ile Tolunay Sümbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan Mutlu Özdamar ise Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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