Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında bir dönüm alan zarar gördü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında bir dönüm alan zarar gördü.

Bozyer Mahallesi Dikencik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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