Muğla'da ormanlık alan alevlere teslim oldu
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Muğla'da ormanlık alan alevlere teslim oldu

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık bir alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yılanlı, Menteşe ve Milas ilçelerinden takviye ekip sevk edildi. Çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edilen yangını, kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
Muğla'da ormanlık alan alevlere teslim oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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