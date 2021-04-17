Muğla'da ormanlık alan alevlere teslim oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık bir alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.