Son Dakika | Muğla'da orman yangını
Son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık bölge ve ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
22.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:02
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık bölge ve ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Karapınar Mahallesi'ndeki ormanlık bölge ve ziraat alanında yangın çıktı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 dozer ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları ve çok sayıda orman işçisi tarafından müdahale edildi.
Yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.
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Kaynak: AA