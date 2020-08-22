Son Dakika | Muğla'da orman yangını Son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık bölge ve ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık bölge ve ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karapınar Mahallesi'ndeki ormanlık bölge ve ziraat alanında yangın çıktı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 dozer ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları ve çok sayıda orman işçisi tarafından müdahale edildi.

Yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA