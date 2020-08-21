Son Dakika | Muğla'da orman yangını
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Son Dakika | Muğla'da orman yangını

Son dakika haberleri: Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı.

Son Dakika | Muğla'da orman yangını
21.08.2020 23:35 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:57

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı.

İlçedeki Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarın ardından yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ekibi ve yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin sarp alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

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