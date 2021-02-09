Son dakika... Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu

09.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:32
Son dakika... Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Son dakika haberler... Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

İskele Mahallesi Hastanealtı sahil bölgesinde gezenler, kıyıda bir caretta carettanın hareketsiz durduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen yetkililer, hayvanın öldüğünü belirledi.

Belediye ekiplerince, deniz kaplumbağası sahilden alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Fatma Şahin Leyla Şahin Usta Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Buse Varol Sezen Aksu Hüner Coşkuner
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Erol Bulut Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 12:32:34. #1.15#
title