Son dakika... Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu
09.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:32
Son dakika haberler... Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.
Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.
İskele Mahallesi Hastanealtı sahil bölgesinde gezenler, kıyıda bir caretta carettanın hareketsiz durduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen yetkililer, hayvanın öldüğünü belirledi.
Belediye ekiplerince, deniz kaplumbağası sahilden alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan