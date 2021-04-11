Son Dakika | Muğla'da nesli tükenmekte olan Karakulak araç çarpması sonucu öldü
Son dakika haberi... Muğla'da nesli tükenmekte olan Karakulak araç çarpması sonucu öldüSelçuk AKBAŞ / SEYDİKEMER(Muğla),(DHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde nesli tükenmekte olan Karakulak araç çarpması sonucu öldü.
Muğla'da nesli tükenmekte olan Karakulak araç çarpması sonucu öldü
Selçuk AKBAŞ/ SEYDİKEMER(Muğla),(DHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde nesli tükenmekte olan Karakulak araç çarpması sonucu öldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı