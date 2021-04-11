Son Dakika | Muğla'da nesli tükenmekte olan Karakulak araç çarpması sonucu öldü
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Son Dakika | Muğla'da nesli tükenmekte olan Karakulak araç çarpması sonucu öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Muğla'da nesli tükenmekte olan Karakulak araç çarpması sonucu öldüSelçuk AKBAŞ / SEYDİKEMER(Muğla),(DHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde nesli tükenmekte olan Karakulak araç çarpması sonucu öldü.

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Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! "İlişki" iddiası HSK'yı harekete geçirdi, savcı istifa etti

Muğla'da nesli tükenmekte olan Karakulak araç çarpması sonucu öldü

Selçuk AKBAŞ/ SEYDİKEMER(Muğla),(DHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde nesli tükenmekte olan Karakulak araç çarpması sonucu öldü.

Son Dakika | Muğla'da nesli tükenmekte olan Karakulak araç çarpması sonucu öldü
Son Dakika | Muğla'da nesli tükenmekte olan Karakulak araç çarpması sonucu öldü
Son Dakika | Muğla'da nesli tükenmekte olan Karakulak araç çarpması sonucu öldü
Son Dakika | Muğla'da nesli tükenmekte olan Karakulak araç çarpması sonucu öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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