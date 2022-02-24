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Son dakika! Muğla'da minibüste çıkan yangında bir kişi öldü

AA, Sebiha Arslan - Güncel
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Son dakika! Muğla'da minibüste çıkan yangında bir kişi öldü

Son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde bir minibüste çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir minibüste çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Merkezi Amirliği ekipleri devriye halindeyken bir minibüsün yandığını görmesi üzerine durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Sağlık ekipleri, kullanılamaz hale gelen minibüsten çıkarılan Adem D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaya ilişkin jandarmanın incelemesi sürüyor.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Hisarcık, İtfaiye, Datça, Muğla, Güncel, Haberler

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