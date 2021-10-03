Son Dakika | Muğla'da marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Muğla'nın Dalaman ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Atakent Mahallesi Bülüslü Caddesi'nde bulunan marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri