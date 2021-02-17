Son dakika! Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye ceza
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Son dakika! Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye ceza

17.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:56
Son dakika! Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye ceza

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Ula ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 56 bin 448 lira ceza uygulandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 56 bin 448 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızılyaka Mahallesi'nde günübirlik kiralanan bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, 17 kişi ve ev sahibi yakalandı. Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 18 kişiye 56 bin 448 lira ceza kesildi.

Ev sahibi hakkında ayrıca "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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