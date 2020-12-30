Son dakika: Muğla'da kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Muğla'da kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

30.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:14
Son dakika: Muğla'da kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

Son dakika haber... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve evde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza verildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve evde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköprü Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira cezai işlem uyguladı.

Ev sahibi M.A.Ç'ye ise 11 bin 25 lira ceza verildi. Ayrıca M.A.Ç. hakkında "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Gülben Ergen Tamer Karadağlı
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Güven Yalçın Fırat Aydınus Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Muğla'da kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 12:18:41. #1.15#
title