Son dakika... Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 22 kişiye ceza kesildi
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Son dakika... Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 22 kişiye ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika... Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 22 kişiye ceza kesildi

Son dakika haberleri... Muğla'nın Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 22 kişiye 17 bin 248 lira ceza uygulandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 22 kişiye 17 bin 248 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 11 ekip, 110 personelin katılımıyla Kovid-19 denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 22 kişiye 17 bin 248 lira ceza kesildi.

Ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralı uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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