Son dakika! Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 156 kişiye ceza kesildi

Son dakika haberler... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 156 kişiye 56 bin 185 lira ceza uygulandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 156 kişiye 56 bin 185 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 43 ekip, 252 personelin katılımıyla Kovid-19 denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 156 kişiye 56 bin 185 lira ceza kesildi.

Uygulamada 37 araç trafikten men edildi, aranan 19 kişi yakalandı.

Ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç