Son dakika: Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 122 kişiye ceza kesildi
22.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:34
Son dakika gündem haberi... Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 122 kişiye 93 bin 284 lira ceza verildi.
Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 122 kişiye 93 bin 284 lira ceza verildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı 893 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde 4 bin 834 işletme ve 3 bin 217 araç kontrol edildi, sahillerde Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.
Denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 122 kişiye toplam 93 bin 284 lira ceza uygulandı.
Ekipler, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç