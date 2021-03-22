Son dakika: Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 122 kişiye ceza kesildi

Son dakika gündem haberi... Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 122 kişiye 93 bin 284 lira ceza verildi.

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 122 kişiye 93 bin 284 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 893 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde 4 bin 834 işletme ve 3 bin 217 araç kontrol edildi, sahillerde Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.

Denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 122 kişiye toplam 93 bin 284 lira ceza uygulandı.

Ekipler, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç