Son dakika! Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 117 kişiye para cezası

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 117 kişiye 376 bin 600 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde işletme, araç ve sahillerde denetim yapıldı.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 117 kişiye 376 bin 600 lira ceza verildi. Ekipler bir işletme hakkında da kurallara uymadığı gerekçesiyle idari işlem yaptı.

Ekipler denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç