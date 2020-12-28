Son dakika! Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 117 kişiye para cezası
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Son dakika! Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 117 kişiye para cezası

28.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:38
Son dakika! Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 117 kişiye para cezası

Son dakika gündem haberi: Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 117 kişiye 376 bin 600 lira ceza uygulandı.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 117 kişiye 376 bin 600 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde işletme, araç ve sahillerde denetim yapıldı.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 117 kişiye 376 bin 600 lira ceza verildi. Ekipler bir işletme hakkında da kurallara uymadığı gerekçesiyle idari işlem yaptı.

Ekipler denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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