Son Dakika | Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye 245 bin lira ceza kesildi

Son dakika gündem haberi... Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 103 kişiye 245 bin 400 lira ceza uygulandı.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 103 kişiye 245 bin 400 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli 594 personelin katılımıyla, 3 bin 48 işletme ve 1123 araç ile sahillerde denetim yapıldı.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye 245 bin 400 lira ceza verildi.

Ekipler denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç