Son Dakika | Muğla'da ikinci el eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Son Dakika | Muğla'da ikinci el eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Son Dakika | Muğla'da ikinci el eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ikinci el eşya deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ikinci el eşya deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, ikinci el eşya satan bir iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla yayılan alevlere itfaiye ve mahalle sakinleri müdahale etti. Depoya yakın bazı evlerin camlarının, sıcak nedeniyle patlaması paniğe neden oldu.

Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangının, iş yerindeki tadilat çalışması sırasında çıktığı değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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