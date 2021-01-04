Son dakika! Muğla'da hurdaya ayrılan minibüste çıkan yangında bir kişi öldü
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Son dakika! Muğla'da hurdaya ayrılan minibüste çıkan yangında bir kişi öldü

04.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:42
Son dakika! Muğla'da hurdaya ayrılan minibüste çıkan yangında bir kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde park halindeki hurda minibüste çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde park halindeki hurda minibüste çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Gülpınar Mahallesi, Baykent Caddesi, İskele Kafe yanında park halindeki hurdaya ayrılan plakasız minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, yanan minibüste bulunan Ömür Uysal'ın (65) hayatını kaybettiği belirlendi.

Uysal'a ait olduğu tespit edilen motosiklet de kısmen yanmış şekilde, yanan minibüsün hemen yanında bulundu.

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde inceleme yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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