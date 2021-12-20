Son Dakika | Muğla'da hastanede güvenlik görevlilerine satırlı saldırı güvenlik kamerasında - Haberler
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Son Dakika | Muğla'da hastanede güvenlik görevlilerine satırlı saldırı güvenlik kamerasında

Son Dakika | Muğla'da hastanede güvenlik görevlilerine satırlı saldırı güvenlik kamerasında
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hastanede güvenlik görevlilerine satırla saldıran şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hastanede güvenlik görevlilerine satırla saldıran şüpheli gözaltına alındı.

Dalaman Devlet Hastanesi'ne elinde satırla gelen kişi, acil servisteki güvenlik görevlisiyle tartıştı.

Görevlilere satırla saldıran şüpheli, girişte bulunan bilgisayara da zarar verdi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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