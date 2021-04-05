Son Dakika | Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 211 bin lira ceza verildi
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Son Dakika | Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 211 bin lira ceza verildi

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son Dakika | Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 211 bin lira ceza verildi

Gelen son dakika haberine göre Muğla'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 3 işletme ve 226 kişiye 211 bin 10 lira ceza uygulandı.

Muğla'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 3 işletme ve 226 kişiye 211 bin 10 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kısıtlama tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 226 kişi ve 3 işletmeye 211 bin 10 lira ceza uygulandı, ayrıca iş yerleriyle ilgili idari işlem yapıldı.

İzolasyona tabi 2 bin 5 kişinin de ikametlerinde kontrol edildiği denetimlerde 3 bin 925 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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