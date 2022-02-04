Son dakika... Muğla'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
AA, Durmuş Genç - Güncel
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Son dakika haberler: Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
MUĞLA (AA) - Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde beyanlarda bulunan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Durmuş Genç - Güncel