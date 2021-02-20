Son dakika: Muğla'da evinde yangın çıkan kadın öldü
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Son dakika: Muğla'da evinde yangın çıkan kadın öldü

20.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:52
Son dakika: Muğla'da evinde yangın çıkan kadın öldü

Son dakika habere göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın çıkan evden çıkartılan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın çıkan evden çıkartılan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ege Mahallesi'ndeki 4 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Dalaman Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından söndürülen yangında evden çıkartılan Gül Gazezoğlu (42) Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazezoğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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