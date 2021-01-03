Son Dakika | Muğla'da devrilen tırın sürücüsü öldü
03.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:24
Son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Anul'un (48) kullandığı 42 GT 075 plakalı geri dönüşüm malzemeleri yüklü tır, D-330 kara yolunun Sarıyer mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, tır sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır