Son Dakika | Muğla'da devrilen maden kamyonunun sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Muğla'da devrilen maden kamyonunun sürücüsü öldü

Son Dakika | Muğla'da devrilen maden kamyonunun sürücüsü öldü
AA / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen maden kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen maden kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

Abdullah Kiraz (68) yönetimindeki 38 JE 755 plakalı maden kamyonu, Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisindeki özel bir firmaya ait feldspat madeni ocağında henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada ağır yaralanan Kiraz, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili bölgede inceleme yaptı.

AA / Volkan Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title