Son Dakika | Muğla'da devrilen maden kamyonunun sürücüsü öldü
AA / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen maden kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen maden kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Abdullah Kiraz (68) yönetimindeki 38 JE 755 plakalı maden kamyonu, Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisindeki özel bir firmaya ait feldspat madeni ocağında henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada ağır yaralanan Kiraz, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili bölgede inceleme yaptı.
AA / Volkan Yıldız - Son Dakika Haberleri
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