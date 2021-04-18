Son Dakika! Muğla'da deprem mi oldu? Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Ege Denizi Muğla depremi kaç büyüklüğünde oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 18 Nisan Pazar günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Muğla'da deprem mi oldu?

AFAD verilerine göre Ege Denizi Muğla'da açıklarında MW 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç? Muğla'da nerede deprem oldu? Ege Denizi'nde deprem nerede oldu? Merkez üssü hangi ilçede?

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.26'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olarak açıklandı. Deprem 19:26:26 saatinde gerçekleşti.

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AFAD Twitter resmi açıklaması şu şekilde:

"#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.26'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

KANDİLLİ RASATHANESİ'NE GÖRE DEPREM

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Oniki Adalar'da ML 4.2 ve MW 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.4 km olarak hesaplandı. Deprem 19:26 saatinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...