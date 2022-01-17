Son dakika... Yatağan'da çıkan orman yangını söndürüldü - Haberler
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Son dakika... Yatağan'da çıkan orman yangını söndürüldü

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınında bir dönüm alan zarar gördü.

YATAĞAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınında bir dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Kafaca Mahallesi Kaplancık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.

Son dakika... Yatağan'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika... Yatağan'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika... Yatağan'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika... Yatağan'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika... Yatağan'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

Yatağan, Yangın, Muğla, Güncel, Haber

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